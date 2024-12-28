Минтранс предложил поэтапно отменять скидки за плату по системе «Платон»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Как ожидается, с 2026 по 2030 года Федеральный дорожный фонд пополнится более 240 миллиардами рублей.

Минтранс РФ предложил поэтапную отмену скидок за плату по системе «Платон»

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Минтранс России разработал проект, согласно которому планируется поэтапно отменять скидки за плату по системе «Платон» — с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Система «Платон» была введена в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Тогда базовый тариф составлял 3,73 рубля за каждый километр.

Тогда же была установлена скидка — коэффициент 0,51, который действует до сих пор. За девять лет удалось построить и отремонтировать тысячи километров дорог и свыше 100 мостов.

Теперь же ведомство предложило отказаться от скидки. В связи с этим с 1 февраля 2026 года плата составит 5,1 рублей за каждый километр исходя из ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции.

Полностью отменить скидку планируют с 1 февраля 2028 года. Благодаря этому с 2026 по 2030 года Федеральный дорожный фонд пополнится более 240 миллиардами рублей.

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