Путин заявил о необходимости вывести спорт и науку из политики

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 87 0

Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами.

Фото, видео: 5-tv.ru

Наука искусство и спорт должны быть вне политики и объединять людей. Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Кремле на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

Во встрече также принимают участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что молодые ученые планируют обсудить с президентом вопросы привлечения ведущих специалистов в вузы и научные организации, а также деятельность координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сфере и ряд других тем.

Путин встречается с участниками Конгресса молодых ученых ежегодно с 2021 года. Молодые исследователи имеют возможность напрямую задать президенту интересующие их вопросы. Так, на встрече 2023 года обсуждалась тема генома «русского человека», и тогда президент заявил, что русский геном «несет хорошую информацию», поскольку имеет сложную и богатую структуру. В тот же год он поддержал молодую ученую, которая стремилась сочетать работу над докторской диссертацией с желанием создать семью.

V Конгресс молодых ученых проходит с 26 по 28 ноября на федеральной территории «Сириус» в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Организаторами мероприятия выступают Фонд «Росконгресс», Минобрнауки и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. В этом году участие принимают свыше 7 тыс. представителей из разных регионов России и около 70 стран мира. 

