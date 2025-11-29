Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

В результате инцидента никто не пострадал.

Танкер Virat вновь атакован дронами у берегов Турции

Фото: Reuters/Turkish Directorate General for Maritime Affairs

Танкер Virat, загоревшийся накануне у берегов Турции в Черном море, утром получил еще одни повреждения. Об этом сообщили в Главном управлении по морским делам Турции.

Корабль получил несерьезные повреждения правого борта. С экипажем все в порядке.

В результате повторной атаки пожара на судне не зафиксировано. При этом спасатели держатся на безопасном расстоянии от танкера. Местные власти продолжают расследовать обстоятельства второго удара по танкеру.

В пятницу, 28 ноября, стало известно, что танкер Virat подвергся атаке в Черном море. Это произошло в 56 километрах от берегов Турции. В этот момент на судне не было груза. Экипаж в результате того инцидента, к счастью, не пострадал. Однако корабль не смог продолжить путь, поэтому дрейфовал в море, дожидаясь буксира.

Ранее 5-tv.ru писал, что два танкера загорелись в Черном море у берегов Турции.

