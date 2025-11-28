Два танкера загорелись в Черном море у берегов Турции

В водах Черного моря у турецкого побережья загорелся танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии по маршруту без груза. Об этом сообщили представители телеканала CNN Türk со ссылкой на данные управления мореходства Турции.

«Было получено сообщение, что на расстоянии 28 миль (45 километров. — Прим. ред.) от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на танкере», — сказано в заявлении.

Состояние всех 25-ти членов экипажа специалисты управления оценили как нормальное. К судну буди направлены спасатели для проведения эвакуации моряков. Сообщение о пожаре на борту подтвердили власти провинции Коджаэли, также к месту ЧП были отправлены сотрудники береговой охраны и медицинских служб.

Вскоре после возгорания на Kairos стало известно о нападении на второй танкер в Черном море — атаке подвергся танкер Virat под флагом Гамбии. Никто из членов экипажа, по данным турецкого управления мореходства, не был ранен. В интервью «Известиям» представитель ведомства сказал, что все они «в порядке».

«Произошло столкновение. Думаю, удар пришелся на машинное отделение. Оттуда идет густой дым, но пожара нет. Все 20 членов экипажа в безопасности, они ждут буксир», — заявил он

Происшествие было зафиксировано в 56-ти километрах от берегов Турции. Virat в этот момент дрейфовал и ждал фрахта. К тому моменту, как пожар на его борту был ликвидирован, Kairos еще горел. Причиной возгорания на его борту был назван некий внешний фактор. Такую версию озвучил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Его процитировал телеканал A haber.

