Инженера строительной фирмы задержали после обрушения здания в Южно-Сахалинске

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Его подозревают в нарушении правил безопасности при проведении работ.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Сахалинской области/Prokuratura_Sakhalin; Telegram/СУ СК России по Сахалинской области/sledcomsakhalin_skr65; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Сахалине задержали главного инженера строительного предприятия, по вине которого, предположительно, произошло обрушение ангара на стройке в Южно-Сахалинске 28 ноября. Об этом сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Руководитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Правоохранители решают вопрос о заключении его под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что при заливке бетоном в Южно-Сахалинске обрушился фрагмент строящегося здания. В разборе завалов использовалась техника и кинологи с собакой. Место ЧП обследовали сотрудники городской прокуратуры Южно-Сахалинска с целью проверки соблюдения требований к обеспечению безопасности работ.

Четырех пострадавших работников стройплощадки доставили в областную клиническую больницу, на момент госпитализации их состояние оценивалось, как стабильное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

8:50
Почему счет «пополам» — плохая идея, если вы хотите построить отношения
8:27
Четыре человека погибли в результате стрельбы на детском дне рождения в США
8:07
Инженера строительной фирмы задержали после обрушения здания в Южно-Сахалинске
8:04
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025
8:00
День матери в 2025 году: что подарить близкому человеку и как провести праздник
7:55
Экс-танцоры Булановой оказались в центре внимания после нового выступления

Сейчас читают

Революция дронов: российские бойцы применяют новые тактики на фронте
Захарова ответила на слова премьер-министра Польши Туска о предназначении НАТО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео