Более 90 домашних питомцев спасены в Гонконге из сгоревших небоскребов

|
Дарья Бруданова
В результате ЧП, по последним данным, погибли 94 человека.

В Гонконге на месте сгоревших зданий ЖК нашли животных

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Больше 90 домашних питомцев спасены в Гонконге из сгоревших небоскребов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Спасатели полностью проверили две потушенные первыми высотки. Человеческих останков там не обнаружено. Однако были найдены животные. О состоянии здоровья этих питомцев ничего не известно, но отмечается, что они были найдены живыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что 26 ноября в Гонконге, в районе Тай По, произошел крупный пожар. На протяжении нескольких часов горели семь небоскребов. Это возгорание стало одним из самых крупных в истории Китая. Первое сообщение о ЧП поступило в 14:51 по местному времени, к 18:22 уровень опасности был поднят до самого высокого.

По последним данным, в результате этого происшествия погибли 94 человека. По одной из версий, огонь начал распространяться с внешних строительных лесов одного из зданий, после чего из-за ветра перекинулся на соседние.

