Число жертв пожара в Гонконге выросло до 94 человек

Число жертв самого смертоносного пожара за всю историю Гонконга выросло до 94. На месте сейчас идут спасательные работы и разбор завалов. В сгоревших зданиях уничтожены около двух тысяч квартир, сотни человек эвакуированы.

Власти начали расследование причин возгорания. Уже задержаны три сотрудника компании, отвечавших за ремонт зданий. Их подозревают в непредумышленном убийстве. Ведь из-за их халатности огонь стремительно перекинулся на соседние здания. Пламя не могли потушить больше суток.

Ранее 5-tv.ru писал, что масштабный пожар произошел 26 ноября в районе Тай По. На протяжении нескольких часов горели семь небоскребов, находившихся на ремонте. Это возгорание стало одним из самых сильных в истории Китая. Первое сообщение о ЧП поступило в 14:51 по местному времени, к 18:22 уровень опасности был поднят до самого высокого.

По одной из версий, огонь начал распространяться с внешних строительных лесов одного из зданий, после чего из-за ветра перекинулся на соседние. На место происшествия были направлены около 200 пожарных машин и 800 пожарных, а также 100 бригад скорой помощи.

