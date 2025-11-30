В Москве пройдет фестиваль кино для детей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы, показы фильмов и творческие встречи с известными деятелями культуры.

Когда в Москве пройдет детский фестиваль кино

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Музее кино на ВДНХ 6 и 7 декабря пройдет масштабный детский фестиваль «Как для взрослых, только лучше». Анонс мероприятия опубликован на портале mos.ru.

Фестиваль посвящен сразу двум событиям: десятилетию студии детского и юношеского кино «Студия Первый А», а также дню рождения ее художественного руководителя — кинематографиста Александра Адабашьяна. В августе 2025 года ему исполнилось 80 лет.

Гостей ВДНХ ждет насыщенная программа, в которую вошли показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы. За два дня юные жители столицы и их родители увидят такие ленты, как: «Судьба барабанщика», «Катя‑Катя», «Наставник царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» и многие другие.

Фестиваль стартует в субботу, 6 декабря, с показа фильма «Собачий лай». Еще в этот день пройдет творческая встреча с Александром Адабашьяном. Москвичам, желающим принять участие в этом событии, нужно заранее зарегистрироваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие выставки и музеи на ВДНХ стали самыми посещаемыми в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

16:34
Убила всех: бабушка-стример из РФ номинирована на премию за лучший момент в CS2
16:17
В Москве пройдет фестиваль кино для детей
16:00
Может спасти детей будущего: как врачи побеждают смертельные болезни
15:44
«Стреляет» сквозь тело и разрывает мозг: что происходит с человеком в черной дыре
15:27
Темная эпоха Голливуда: как индустрия кино пришла к визуальному кризису
15:11
Почти 30 лет вокруг света: турист назвал два самых страшных места на планете

Сейчас читают

«Это святое»: звезды рассказали об отношениях со своими мамами
«Прям пробирает»: жители Краснодара и Новосибирска о фильме «Есть только МиГ»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео