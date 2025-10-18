Какие музеи и выставки на ВДНХ стали самыми посещаемыми в 2025 году

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 34 0

Среди фаворитов музей «Атом» и выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея».

Музеи и выставки на ВДНХ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проект «Музейный город ВДНХ» объединяет свыше 30 выставочных пространств

С начала года музейные пространства ВДНХ стали одними из самых посещаемых мест в столице. О том, какие выставки пользовались наибольшим интересом у москвичей и гостей столицы, сообщили на портале мэра Москвы.

«Масштабный проект „Музейный город ВДНХ“ объединяет свыше 30 выставочных пространств, большинство из них разместились в отреставрированных исторических павильонах ВДНХ», — уточнили на портале.

Среди популярных музейных площадок ВДНХ — выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая проходит в павильоне № 1 «Центральный». На ней представлены 115 шедевров из коллекции Русского музея Санкт-Петербурга — 104 живописных произведения и 11 скульптур, в их числе редкие старинные иконы.

Также популярностью пользуется постоянная экспозиция «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34, где представлены экспонаты о покорении космоса.

В павильоне № 19 открыт музей «Атом», в тематическом пространстве проводят опыты, эксперименты и профильные лекции. В музее славянской письменности «Слово» рассказывают об истории русского языка и проводят интерактивные занятия: гости могут побывать в монастырской келье, земской школе и печатной мастерской.

В новом музее героизма в павильоне № 59 «Зерно» представлены документы и артефакты, посвященные подвигам защитников Родины.

Развитие музейных пространств на ВДНХ реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и стратегии развития ВДНХ до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на ВДНХ начинается реставрация павильона № 62 «Охрана природы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

16:47
Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве
16:12
L'Oreal регистрирует товарные знаки в России
16:00
Пауэрбанк загорелся на борту самолета из Китая
15:55
Два российских регбиста погибли в ДТП
15:38
Собянин: Москва продолжит реализацию уникального проекта «Моя школа»
15:21
Какие музеи и выставки на ВДНХ стали самыми посещаемыми в 2025 году

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео