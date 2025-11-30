На олимпиаде по математике в Китае российские школьники завоевали шесть медалей

Группа школьников из России завоевала шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Состязание прошло в городе Тайюань. На интеллектуальном турнире нашу страну представляли шесть ребят из Москвы, Республики Татарстан, Челябинска и Московской области. Все они показали достойный результат. Школьники взяли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Поздравляя школьников с победой, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что эта олимпиада стала для ребят отличной подготовкой перед международным турниром. Он должен пройти летом 2026 года. Кроме того, он напомнил: в прошлом году юные россияне уже участвовали в этой олимпиаде. Тогда также они вернулись домой с наградами.

«Желаю молодым людям энергии, вдохновения и новых ярких побед», — добавил Сергей Кравцов.

