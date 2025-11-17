Российские школьники заняли первое место на чемпионате Robo Cup в Абу-Даби

Российские школьники вернулись с триумфом из Абу-Даби. Они заняли первое место на международном чемпионате Robo Cup. Участники создавали роботов-футболистов. Они должны были самостоятельно ориентироваться на поле, корректно действовать и набирать баллы на групповом этапе. И машины наших команд превзошли конкурентов.

«Буквально проходили матчи до два тайма по десять минут. В перерывах мы проводили какую-то отладку, наработку», — рассказал участник чемпионата робототехники RoboCup в Абу-Даби Владислав Закиров.

«Матчи были очень волнительные. Потому что первый матч окончился ничьей, и мы играли до „золотого“ гола», — рассказала участница чемпионата робототехники RoboCup в Абу-Даби Вера Гасан.

Россию в Абу-Даби представляли 18 команд. И не только из Москвы, также участвовали школьники из Петербурга, Томска, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. А всего в соревновании приняли участие больше 700 человек из 22 стран.

