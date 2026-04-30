Российский Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Летчики применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж российского Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Летчики выполнили удар по заданным координатам, применив авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. После удара разведка подтвердила поражение цели.
Экипаж завершил боевую задачу и вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
