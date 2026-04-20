Туалетная бумага и «голова» Баскова: что странного дарили Киркорову на дни рождения

Поп-королю российской эстрады исполняется 30 апреля 59 лет!
На свои роскошные дни рождения народный артист РФ Филипп Киркоров всегда приглашает много гостей. Наверняка у звезд каждое 30 апреля стресс — не так-то просто придумать подарок поп-королю российской эстрады.
В общем, есть два типа гостей Филиппа Киркорова: кто купил ему звезду с неба и кто даже не начинал стараться — вообще ничего не купил. В преддверии 59-го дня рождения артиста 5-tv.ru собрал самые оригинальные решения.
Туалетная бумага
В 2020 году была в разгаре пандемия и телессора народного артиста РФ Николая Баскова с Киркоровым — все в совокупности давало первому простор для креатива.
И вот 30 апреля он не поскупился собрать имениннику практичный поздравительный набор.
«Я подготовил самый важный и нужный подарок каждому человеку и тебе в день твоего рождения: гречка, туалетная бумага, антисептик, перчатки и маска», — пояснил тогда Басков.
Заодно «натуральный блондин» и контент себе в соцсети сделал — записал видео с шуткой в личный блог.
«Всегда предохраняйся!» — завершил поздравление Басков с пандемийным комплектом в руках.
Торт в виде Баскова
Поп-король как-то в качестве подарка уже получал десерт с шоколадной фигурой самого себя, но вот чтобы на день рождения ему вручили торт в виде самого дарителя…
Так, в 2021 году опять отличился Николай Басков. По случаю 54-го дня рождения Киркорова он передал торт-бюст со своим изображением, еще и возраст именинника перепутал. На десерте красовалась цифра 58.
«Я понял, на что Коля намекает. У него в этом году юбилей. И будет большой концерт, где все будут петь его песни, и мы с ним споем», — предположил тогда Киркоров в эфире программы на федеральном телеканале.
«Баскова» попробовали все зрители в студии, а Киркоров припас себе еще и сладкую голову торта.
«Он очень вкусный! Он такой вкусный, такой сладкий, такой классный, главное, что не приторный! Он настоящий!» — прокомментировал король российской эстрады.
Ростовые куклы из воздушных шаров
В том же 2021 году другим странноватым подарком стали ростовые фигуры из воздушных шаров от певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина.
Надувные фигуры изображали медсестру и мужчину в шляпе — это образы из вышедшего незадолго до праздника совместного клипа Киркорова и певицы Maruv «Komilfo». Подарок вроде бы обрадовал именинника — по крайней мере, он показал его в своих соцсетях.
«Смотрите, какие ляльки у меня сзади. Узнаете героев?» — сказал в ролике Киркоров.
Золотой пистолет
В 2022 году Филипп Киркоров праздновал 55-летие. Юбилей артист отметил аншлаговым концертом в Кремлевском дворце, а затем устроил прием в отеле для порядка 500 друзей.
Среди них была журналистка Алена Жигалова. Она преподнесла артисту оружие, покрытое золотом. Киркоров был в шоке.
«Это боевой пистолет! Переделанный в пневматический», — цитирует Жигалову сайт KP.RU.
Собственный автограф
Другой особый юбилейный подарок сделал артисту его директор. Это один из самых трогательных подарков, который делали Филиппу Киркорову.
«Недавно мой директор подарил мне… Мой первый автограф. Нашел в Интернете объявление», — рассказывал тогда артист.
Киркоров очень хорошо помнит день, когда оставил ее. Дело было в 1985 году после концерта в Театре эстрады, где еще начинающий артист исполнял две болгарские песни.
«И вот после выступления мы стояли на автобусной остановке то ли с мамой, то ли с бабушкой. И ко мне подошли две женщины: одна постарше, другая помладше, и попросили расписаться. И это был мой первый автограф в жизни. Мой директор спросил у продавцов, откуда автограф, и они рассказали эту историю, вспомнили меня молодого. А еще обратили внимание, что я допустил орфографическую ошибку. Я — золотой медалист — написал «автограв», — улыбнулся Киркоров.
Ящик капусты
Певица Анита Цой с подарком на 56-летие постаралась достаточно — она сама наготовила целый ящик корейских блюд, в том числе капусту кимчи.
По словам артистки, Киркоров обожает это блюдо и постоянно его просит, так что она решила хорошенько снабдить друга. К любимым закускам артиста она дополнительно приложила конверт денег.
Букеты из искусственных цветов
В 2025 году, на 58-й день рождения Киркорова, телеведущий Андрей Малахов преподнес другу экстравагантный подарок — два букета плетеных цветов ручной работы от итальянского модного дома.
Бутоны были выполнены из телячьей кожи. Каждый такой букет вместе с упаковкой оценивается почти в девять тысяч долларов (это около 743 тысяч рублей по нынешнему курсу).
«Хотелка дня, называется. Считаю, что наши бабушки сплетут такое даже лучше», — прокомментировал Малахов на камеру.
