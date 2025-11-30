Лавров: Европа уже самоустранила себя от переговоров

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Представители ЕС нарушили заключенные ранее соглашения, направленные на прекращение кризиса Незалежной.

Как Европа устраняется от переговоров по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Европа самостоятельно устранила себя от ведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram-канале МИД РФ.

«По-моему, это всем очевидно, что Европа себя уже самоустранила от переговоров», — сказал дипломат.

Также глава министерства отметил, что представители стран Европы нарушили заключенные ранее соглашения, которые были направлены на прекращение украинского кризиса. Помимо этого, Лавров добавил, что Европа не использовала «все свои шансы».

До этого агентство Bloomberg передавало, что лидеры европейских государств отстранены от обсуждения большой части деталей переговоров по мирному плану президента США Дональда Трампа и допущены лишь к определенному кругу дискуссий.

В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис пояснял, что генсекретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своей позицией по украинскому вопросу создают помехи усилиям Трампа по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры Евросоюза готовят операцию по спасению главы киевского режима Владимира Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

