Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП

Жена вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в автокатастрофе на трассе Гармсар — Тегеран. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Супруга вице-президента <…> погибла в автокатастрофе на трассе Гармсар — Тегеран», — говорится в сообщении агентства.

По информации IRNA, в результате ДТП трое детей погибшей и ее свекор получили ранения и были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что погибла 15-летняя обладательница титула королевы красоты Ивана Марсела Лопес Муральес.

Согласно сообщениям местных изданий, ночью девушка ехала на мотоцикле, когда в транспортное средство с высокой скоростью врезался пикап. Подросток вместе с мотоциклом оказался под колесами автомобиля, который протащил их еще несколько метров.

Прибывшие на место спасатели попытались оказать пострадавшей экстренную помощь, однако полученные ею травмы оказались смертельными — она умерла еще до транспортировки в медучреждение. Водитель пикапа задержан.

