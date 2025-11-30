Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 14 0

Трое детей и свекор получили травмы.

Жена иранского вице-президента погибла в ДТП — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в автокатастрофе на трассе Гармсар — Тегеран. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Супруга вице-президента <…> погибла в автокатастрофе на трассе Гармсар — Тегеран», — говорится в сообщении агентства.

По информации IRNA, в результате ДТП трое детей погибшей и ее свекор получили ранения и были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что погибла 15-летняя обладательница титула королевы красоты Ивана Марсела Лопес Муральес.

Согласно сообщениям местных изданий, ночью девушка ехала на мотоцикле, когда в транспортное средство с высокой скоростью врезался пикап. Подросток вместе с мотоциклом оказался под колесами автомобиля, который протащил их еще несколько метров.

Прибывшие на место спасатели попытались оказать пострадавшей экстренную помощь, однако полученные ею травмы оказались смертельными — она умерла еще до транспортировки в медучреждение. Водитель пикапа задержан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

22:46
Адвокат усомнился в правомерности отказа в признании сделки с квартирой Долиной
22:28
Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП
22:10
Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
21:44
Новак: рынок нефти остается чувствительным к колебаниям спроса и предложения
21:26
В Тульской области пожар унес жизни двух человек
21:07
Бельгия может передать замороженные активы России для кредита Украине

Сейчас читают

«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
Убила всех: бабушка-стример из РФ номинирована на премию за лучший момент в CS2
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео