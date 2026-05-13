Ковальчук назвал честью свое назначение врио губернатора Брянской области

Анастасия Антоненко
Ранее в этот же день Владимир Путин назначил нового врио губернатора Белгородской области.

Егор Ковальчук прокомментировал свой пост врио губернатора

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что это назначение — большая честь для него. Его слова передали РИА Новости.

Ковальчук добавил, что намерен достичь взаимопонимания с местными жителями, завершить начатые проекты и провести выборы губернатора 20 сентября.

В этот же день, 13 мая, президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Также известно, что Александра Шуваева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Решение было принято после ухода Вячеслава Гладкова с поста главы региона по собственному желанию.

Гладков возглавлял Белгородскую область с 2020 года. Регион в последние годы находился в центре внимания из-за приграничного положения и вопросов безопасности.

Александр Шуваев ранее занимал должность заместителя губернатора Иркутской области. В 2025 году он стал участником второго потока федеральной программы «Время героев», созданной по инициативе президента. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции к работе в органах власти и госуправлении.

