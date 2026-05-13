В Москве открылась выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне…»

Ее участниками стали поэты, композиторы, которые помогают бойцам специальной военной операции.

Как звучит голос передовой, можно услышать на выставке в Московском музее музыки. Ее участники — поэты, композиторы, которые помогают бойцам специальной военной операции.

В залах больше сотни уникальных экспонатов — шевроны и медали, фотографии и трофейное оружие. Самые впечатляющие связаны с обстрелом Белгорода. Среди них ракетный осколок, а также автограф партитуры Четвертой Трагической симфонии Григория Зайцева, посвященной этому событию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве на ВДНХ открыли первый в стране проект, посвященный воинскому подвигу. Событие приурочили ко Дню войск противовоздушной обороны и Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе.

Обновленная экспозиция Музея героизма начала работу в павильоне № 59 на ВДНХ в Год защитника Отечества и в честь 80-летия Победы — 9 мая 2025 года. Она посвящена подвигу российских военнослужащих, участвующих в СВО. В состав выставки вошло свыше 600 экспонатов, которые были лично переданы бойцами из зоны боевых действий и стали частью рассказа о мужестве и стойкости российских солдат.

