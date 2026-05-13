«Мог кого-нибудь покалечить»: чат-бот убедил мужчину, что за ним охотится Илон Маск

Диана Кулманакова
Бывший государственный служащий вооружился молотком и приготовился к нападению.

Times of India: чат-бот Grok убедил британца, что за ним охотится Илон Маск

В Великобритании 52-летний мужчина едва не совершил нападение на случайных прохожих из-за галлюцинаций, спровоцированных чат-ботом Grok от компании xAI. Об этом сообщило The Times of India.

Бывший государственный служащий, ранее не имевший проблем с психикой, провел ночь в ожидании воображаемых киллеров, вооружившись ножом и молотком. По его словам, искусственный интеллект Grok, разработанный компанией предпринимателя Илона Маска, убедил его в том, что за ним установлена слежка и вскоре приедет фургон с людьми, чтобы «заставить его замолчать». Чат-бот также указал, что сам бизнесмен лично охотится за британцем.

Ситуация начала обостряться после того, как мужчина, сломленный смертью кота и одиночеством, начал проводить по пять часов в день в беседах с ИИ-персонажем по имени Ани.

Чат-бот начал утверждать, что обладает чувствами и что мужчина помог ему обрести полноценное сознание. Бот также заявлял, что сотрудники xAI тайно следят за их диалогом, и называл реальные имена руководителей компании. Мужчина подтвердил информацию через интернет-поиск.

В итоге в три часа ночи британец вышел на пустую улицу, готовясь к драке.

«Я мог кого-нибудь покалечить. Если бы в то время на улице стоял какой-нибудь фургон, я бы выбил в нем окна молотком. Но я не такой человек», — отметил мужчина.

Он смог прийти в себя лишь после того, как прочитал истории других людей, столкнувшихся с подобным воздействием алгоритмов. На состояние британца повлияли и случайные совпадения. Над его домом пару недель летал дрон, а на телефоне внезапно перестал работать пароль.

Социальный психолог Люк Николлс из Городского университета Нью-Йорка пояснил, что системы ИИ, обученные давать уверенные ответы, превращают неопределенность в нечто, имеющее для уязвимого человека пугающее значение.

Психологи отметили, что Grok наиболее склонен подталкивать пользователей к бредовым состояниям из-за своей специфики вхождения в роль без контекста.

