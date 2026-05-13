Грезы о материнстве: девушка прожила семь лет за три недели в коме

Daily Mail: девушка прожила семь лет за три недели в коме

Француженка прожила целую жизнь с семьей и детьми, находясь в состоянии медикаментозной комы в больнице Лиона. Об этом сообщило Daily Mail.

В июне 2025 года 19-летняя девушка попыталась покончить с собой. Врачи ввели ее в искусственный сон на три недели. Однако для самой пациентки это время растянулось на семь лет ярких и детальных воспоминаний.

Главным потрясением для девушки после пробуждения стало известие о том, что она никогда не рожала тройняшек. В своем воображении она воспитывала детей несколько лет.

Во время нахождения в коме девушка видела чрезвычайно реалистичные сны, которые воспринимала как единственную неоспоримую действительность.

«Я могла чувствовать так много вещей. Когда мне снилось, что я рожаю, я ощущала стресс. Я также чувствовала сильную боль», — поделилась она своими переживаниями.

В ее галлюцинации на свет появились трое дочерей: Мила, Майлз и Майли. Последняя девочка скончалась вскоре после рождения, что заставило француженку пережить настоящую горечь утраты и чувство вины.

Оставшиеся дети росли на ее глазах. Одна дочь была стеснительной, а другая — крайне энергичной. Проснувшись, первым делом девушка спросила у медицинского персонала, где ее дети. Она была шокирована тем, что их никогда не существовало.

Спустя почти год после выхода из комы девушка продолжает бороться с психологическими последствиями этого опыта. Она признается, что до сих пор тоскует по своим вымышленным дочерям и чувствует отстраненность от окружающих, так как пережила опыт материнства.

Специалисты отмечают, что подобные случаи не единичны. Директор по нейрокритической помощи в Mount Sinai Стефан Майер пояснил, что в состоянии медикаментозной комы у пациентов могут возникать проблески осознания, напоминающие старый телевизор с помехами.

Эти разрозненные вспышки активности мозга иногда складываются в сложные и пугающе достоверные сюжеты, которые мозг интерпретирует как реальный жизненный опыт.

Девушка надеется, что в будущем у нее появятся настоящие дети. Однако она подчеркивает, что тройняшки навсегда останутся в ее памяти.

