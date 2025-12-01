Неловко вышло: украинец сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 15 0

За халатность при выполнении своих обязанностей сотрудник ГПСУ получил штраф.

Почему пограничники не поймали украинца, сбежавшего в Польшу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинец сбежал в Польшу, пока пограничник ходил в туалет

Украинец нелегально пересек границу во Львовской области, когда сотрудник государственной пограничной службы страны (ГПСУ) отошел в туалет. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

«Во Львовской области мужчина смог сбежать в Польшу после того, как пограничник отошел в туалет. <…> Пограничника оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатность», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел на КПП «Шегини». Как подчеркивается в сообщении, поймать ловкого нарушителя так и не удалось.

Уточняется, что инцидент с нелегальным переходом границы произошел еще летом 2025 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что с конца августа Украину покинула 121 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские беженцы в Шотландии оказались перед риском остаться на улице после отмены «благодарственных» выплат местным жителям за приют.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

1:42
Неловко вышло: украинец сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете
1:23
Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon
1:04
Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной
0:45
«Пришлось подключиться»: Сийярто помог переводчице Орбана на встрече с Путиным
0:26
Спустя 400 лет: утерянную картину Рубенса продали почти за три миллиона евро
0:07
Рубио назвал переговоры с Украиной продуктивными, однако работы еще много

Сейчас читают

Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
Колесо Фортуны, сила сердца и мудрый выбор: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 декабря
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео