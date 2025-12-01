«Приманка для гнева»: Оксфордский университет назвал слово 2025 года

Оксфордский университет назвал словом 2025 года «рейджбейт»

Словом 2025 года, по версии Оксфордского словаря, стало существительное «рейджбейт» (rage bait — приманка для гнева). Об этом сообщило издательство Оксфордского университета.

«Наши лингвисты отобрали три варианта — «rage bait», «aura farming» и «biohack», — которые отражают наши разговоры и переживания за последний год. После трех дней голосования, в котором приняли участие более 30 тысяч человек, наши эксперты, учитывая голоса, публичные комментарии и анализ наших лексических данных, выбрали «rage bait», — отмечается в публикации.

Уточняется, что «rage bait» используется в контексте интернет-контента, который намеренно создан для того, чтобы вызвать гнев или возмущение. Как правило, такие материалы публикуют, чтобы увеличить трафик или вовлеченность аудитории.

В публикации на сайте издательства подчеркнули, что частота употребления слова «rage bait» выросло в три раза за последние 12 месяцев.

Согласно данным издательства, в интернете слово впервые употребили в 2002 году и тогда оно относилось к реакции водителей на дороге. Однако потом термин попал в онлайн-сленг. Его стали использовать при обозначении вирусных твитов, направленных на критику чего-либо.

