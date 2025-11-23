Институт Пушкина назвал самое популярное слово 2025 года

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 75 0

Его выбор объясняется знаковым для всей страны юбилеем.

Институт Пушкина выбрал слово 2025 года в России

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Слово «Победа» стало самым популярным в 2025 году по версии Института Пушкина

В 2025 году самым популярным стало слово «Победа», второе и третье место заняли MAX и «нейросеть» соответственно. Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного института русского языка имени Пушкина. Он и определил тройку главных слов в День словарей и энциклопедий, который традиционно отмечается в России 22 ноября. Дата выбрана в честь дня рождения автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.

Как рассказали в институте, в список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической и технологической областей. В организации подчеркнули, что слово-победитель «является глубоко символичным и закономерным». В 2025 году Россия праздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Слова, занявшие второе и третье место, стали показателями перемен в сфере технологий. MAX — название первого национального мессенджера, а «нейросеть» — модель машинного обучения, напоминающая нейронные сети головного мозга человека, получившая широкое распространение. Слово «нейросеть» было лидером 2023 года. Результаты 2025-го показали, что развитие искусственного интеллекта является ключевым концептом современности.

Кандидатами на звание слова года по версии Института Пушкина также были «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник», «генерировать». За звание поборолись и молодежные сленговые слова, в том числе «свага» («крутость», «стиль», «следование трендам»), «пикми» (человек, который всеми силами пытается понравиться окружающим), и «слоняра» (тот, кем можно гордиться).

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие заимствованные слова стали любимыми в России, и могут ли они попасть в отечественные толковые словари.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

