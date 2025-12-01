Правила установки кондиционеров изменились в РФ

Важное изменение касается собственников многоквартирных домов. С 1 декабря установить на фасаде спутниковую антенну или кондиционер станет гораздо сложнее. Чтобы климат в квартире был благоприятным, придется пройти, без преувеличения, настоящий квест. И главное — заручиться поддержкой соседей. Потребуется провести общее собрание. И это еще не гарантия одобрения. Какие условия нужно соблюсти — узнал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

«На фасаде этого дома установлено 28 кондиционеров. Это значит, что жильцам нужно провести как минимум 28 собраний собственников, чтобы узаконить размещение оборудования и изменение облика здания. Но в реальности — такие собрания скорее исключение, чем правило», — рассказывает журналист.

Даже при положительном решении общего собрания собственников взять и повесить какое-то оборудование на стену нельзя. В Петербурге нужно получить одобрение от Комитета по градостроительству и архитектуре. А если здание историческое, то от Комитета по охране памятников. Установка кондиционеров и спутниковых антенн на лицевом фасаде (тот, что выходит на улицу. — Прим. ред.) запрещена. Но это не останавливает желающих охладиться или поймать хороший сигнал.

«На фасаде некрасиво, а для людей это нужно. Потому что дома у нас очень такие, что и жарко, и холодно… Сами понимаете, люди хотят жить лучше», — говорит житель московского района Надежда Сухова.

Есть даже те, кто осознанно нарушает принятые нормы.

«Есть положение, которое говорит: все кондиционеры должны быть снесены. Все! Какое собрание? Вы о чем, люди?! Закон есть закон — снять и убрать. Тогда здесь поднимется бунт, потому что кто-то здесь не может… Один из бунтующих буду я, потому что реально жить невозможно становится», — говорит житель московского района Алексей Цветков.

Сильнее всего от новых требований могут натерпеться жители южных регионов. В Краснодаре столбики термометров летом показывают до 45 градусов тепла. Переносить такую жару без кондиционера — испытание непростое. А вкупе с предлагаемым механизмом для получения разрешения на его установку — так и вовсе почти непреодолимое.

«Вентилятором вы не спасетесь никак. Это просто гоняет горячий воздух. А вот сплит-система это есть сплит-система. Если честно, я бы поставила, даже не спрашивая никого», — говорит житель Краснодара Марина Бойко.

«Установка кондиционера в летнее время сама проблематична. И еще спрашивать соседей разрешение, когда многие уезжают и не находятся дома… Я считаю, что это нецелесообразно», — говорит житель Краснодара Евгения Солодкая.

В не менее теплом Ростове люди не столь радикальны. Но тоже не готовы отказываться от благ цивилизации из-за новых правил.

«Ну если так приняли, значит так надо. Буду ходить значит, собирать подписи, объяснять людям, почему мне это нужно», — говорит житель Ростова-на-Дону Екатерина.

«Если я считаю нужным поставить себе сплит-систему, почему я должна кого-то спрашивать. В нашем климате, извините, сплит-систему, я считаю, что ее нужно ставить в каждой квартире», — говорит жительница Ростова-на-Дону Елена.

Поменять локацию установки кондиционера тоже не выйдет. Особенности оборудования не позволяют вынести его с фасада, например, на крышу.

«Позволить себе даже технически вывести кондиционер на крышу могут жители только верхних этажей. Если уже там разница в несколько этажей, компрессор просто не будет прокачивать охладитель», — объясняет специалист по инженерным системам Олег Балашов.

Получат ли амнистию, по аналогии с балконами и застекленными лоджиями, кондиционеры, которые украшают фасады домов не первый год — пока вопрос.

«Нужно помнить, что длительность нарушений не узаканивает его. Если изначально не было согласования, то демонтировать оборудование могут обязать в любое время», — отмечает адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Смирнов.

Установка кондиционера без разрешения — это административное правонарушение, которое карается штрафом: от 1500 рублей для физических лиц и до 30 тысяч — для юридических. Но для многих комфорт в собственной квартире все равно дороже денег.