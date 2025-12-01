Мисс Вселенную могут лишить короны

Скандал почти вселенского масштаба: с Мисс Вселенной хотят сорвать корону и лишить ее престижного титула. От победительницы — мексиканки Фатимы Бош — требуют вернуть диадему с бриллиантами.

Директора национального конкурса, который выдвинул ее на международный уровень, заподозрили в наркоторговле и коррупции, а сама победительница является дочерью одного из топ-менеджеров фирмы, с которой он работает. Так что корона оказалась на ее голове не случайно.

Кроме того, мероприятие могло стать ширмой для отмывания денег. На самого организатора выдан ордер на арест. Участницы массово отказываются от наград, а члены жюри покидают судейский состав.

