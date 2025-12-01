В России сотни покупательниц обвинили мультибрендовый магазин в продаже подделок

Вернуть деньги за некачественный товар сейчас пытаются сотни покупателей одного из мультибрендовых российских бутиков. Суды и надзорные органы завалены жалобами. Модницы уверены: за десятки тысяч рублей им подсунули дешевую подделку. Дорогая обувь и сумки превращаются в обноски еще до того, как выйти в свет. Однако в самом магазине заявили, что на 100% уверены в качестве вещей, которыми торгуют. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина вместе с профессионалами отправилась на контрольную закупку.

Сумка итальянского премиум-бренда, стоящая на витрине одного из столичных торговых центров, попала на глаза Дарьи Лазакович случайно. С первого взгляда было понятно — эта вещь должна пополнить ее коллекцию. Но радость от обновки продлилась недолго.

«Через месяц я заметила, что фурнитура, самый основной значок, просто начал облазить. И потом сверху также фурнитура начала облазить, и кожа начала стираться», — рассказывает пострадавшая Дарья Лазакович.

Дарья заподозрила, что это — подделка. Взяла чек и пошла в магазин — предъявлять претензии. Экспертиза показала — с сумкой все в порядке, производственных дефектов нет.

А вот москвичка Яна Жукова пошла на принцип. Она поняла, что ее ботинки сделаны некачественно, и сумела это доказать.

«Эксперты выдали заключение, что обувь не соответствует ГОСТу. Я отправила им досудебное заявление, пришел отказ, я пошла в суд. Одним слушанием была доказана моя правота. Естественно, так как есть заключение независимой экспертизы», — говорит пострадавшая Яна Жукова.

Речь идет о Rendez-Vous — одном из крупнейших мультибрендовых магазинов в стране. В интернете — десятки негативных отзывов. Клиенты жалуются, что обувь разваливается в первые же дни, а некоторые и вовсе предполагают, что купили товар с производственными дефектами или даже подделку.

Стилисты считают, что найти на fashion-рынке товар, который будет соответствовать всем ГОСТам — задача «со звездочкой». Что касается известных зарубежных брендов — то тут всегда нужно быть начеку.

«Мы можем просто довериться этим людям, но можем и пойти на сайт производителя, где сверить данную модель с той моделью, которая представлена все-таки на сайте-производителя. Я это рекомендую», — отмечает стилист Ирина Макурина.

Вместе с профессиональным стилистом, мы приехали в магазин под видом покупателей. Как раз за тем, чтобы лично проверить качество.

Мы выяснили, что за прошедшие два года у «Рандеву» только в московских судах было 127 судебных разбирательств. Большая часть — иски о защите прав потребителей. Мы обратились с запросом в магазин. Там уверены, что подделками не торгуют. Рассказали, что напрямую сотрудничают с официальными поставщиками брендов и фабриками люксовых марок. И объяснили, что стараются реагировать на все обращения клиентов.

«На территории России существует гарантия два года. В течение этого времени покупатель может прийти к нам и обратиться с претензией на товар. Это может быть все что угодно. После этого товар опять же принимается, наши специалисты его осматривают и предлагают покупателю пути решения проблемы», — комментирует Константин Тютрин, руководитель корпоративных внешних коммуникаций компании Rendez-Vous.

В компании нам пообещали разобраться в истории каждого недовольного клиента. По словам юристов, если магазин отказывается решать проблему с некачественным товаром, у покупателя есть все возможности защитить свои права. Для этого можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать иск в суд.

«В такой ситуации уже необходимо все зафиксированное фото, видео, копию направленной претензии прикладывать к исковому заявлению, составлять исковое заявление и направлять его в суд. И уже в судебном порядке доказывать свою позицию, просить назначить судебную экспертизу», — Александр Серегин.

К примеру, если клиент докажет, что его вещь пришла в негодность из-за дефектов качества, при желании, он может через суд вернуть свои деньги и даже получить компенсацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.