Число отравившихся в кафе Пятигорска выросло до 50

Количество пострадавших в результате вспышки кишечной инфекции в одном из заведений общепита Пятигорска увеличилось до 50 человек. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края.

По данным ведомства, 41 пациент находится под наблюдением врачей в стационаре. Оставшимся девятерым помощь оказывается амбулаторно.

По факту массового заболевания Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»). Сотрудники ведомства уже осмотрели помещение кафе, изъяли образцы и назначили необходимые экспертизы.

Информация о массовом отравлении начала поступать 31 мая. Тогда у 33 человек, включая двух детей, диагностировали острую кишечную инфекцию.

После инцидента кафе временно прекратило работу. Представители заведения через соцсети рекомендовали всем посетителям с признаками недомогания обратиться за медицинской помощью и сообщили о передаче образцов продукции в Роспотребнадзор.

