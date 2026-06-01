Немецкие предприниматели Дюрр и Брух подтвердили свое участие в ПМЭФ

Немецкий бизнес, похоже, больше не хочет ждать политических решений из Берлина. Впервые за несколько лет предприниматели из Германии подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Немецкая пресса пишет, что среди участников форума — Штефан Дюрр, работающий с агрохолдингом «Эко-Нива», а также многолетний руководитель продуктового ритейлера «Глобус» Томас Брух.

Председатель правления Германо-российской торговой палаты Маттиас Шепп подчеркнул, что связи с Москвой являются неотъемлемой частью экономического будущего Запада.

«Мы делаем это во многом для того, чтобы в будущем, когда конфликт закончится, не потерять экономический мост с Россией и защитить более 100 миллиардов евро немецких активов. Запад не должен навсегда уступать Азии Россию, ее огромный рынок и сырьевые ресурсы», — заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Петербургский международный экономический форум начнется уже в эту среду, 3 июня. Деловая программа будет посвящена технологическому суверенитету и контурам нового мирового экономического порядка.

Свое участие уже подтвердили делегации более чем из 130 стран мира. Центральным событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

