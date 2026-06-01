«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» провели в Балашихе городской квест «Город пЕРемен»

«Единая Россия» провела в Балашихе городской квест «Город пЕРемен»

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» провели в Балашихе второй квест из серии пешеходных ралли «Город пЕРемен». Участники исследовали город, разгадывали задания и знакомились с результатами выполнения народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Подмосковья».

В квесте приняли участие около 2700 жителей и гостей Балашихи. Мероприятие прошло одновременно на двух площадках: в парке Пехорка в микрорайоне Балашиха и в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный.

Команды проходили маршруты, выполняли задания на логику и знание истории города, а также искали объекты, которые за последние пять лет были построены или отремонтированы по обращениям жителей. Среди таких точек — парки, школы, стадионы и другие общественные пространства, вошедшие в народную программу «Единой России».

Более 200 заданий и головоломок

Организаторы подготовили для участников более 200 вопросов, фотозаданий и головоломок. Большинство из них были составлены так, что ответить без личного присутствия на точке было невозможно. Найти подсказки в интернете участники также не могли.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, такой формат помогает жителям лучше узнать собственный город и увидеть изменения, которые произошли за последние годы.

«Совместно с „Молодой Гвардией Единой России“ мы отработали территорию здесь, в Балашихе и Железнодорожном. Определили самые интересные точки, которые в том числе появились благодаря реализации „Единой России“ за последние пять лет в нашем городе, и составили такой интересный квест, пригласили всех желающих. Приятно, что в Балашихе зарегистрировали более двух тысяч желающих — это и индивидуальные участники, и целые команды», — отметил Юров.

Все участники и победители получили сувениры и памятные призы. Среди них — дизайнерские сумки, портативные зарядки, термосы и другие подарки.

Жители предложили идеи для новой программы

Народная программа «Единой России» была сформирована пять лет назад. В нее вошли предложения жителей Подмосковья по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству парков и другим вопросам.

Теперь партия приступила к подготовке новой программы, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Участники квеста также могли внести свои инициативы. На обеих стартовых площадках в Балашихе предложения собирали волонтеры.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что мероприятие позволило участникам увидеть реальные изменения в городе.

«По итогам такого мероприятия становится ценно то, что все понимают, насколько все изменилось. Это благодаря людям, которые пять лет назад хотели этих изменений, голосовали за них, давали предложения. Мне приятно, что „Молодая Гвардия“ это организовала структурно, по-современному. И люди — семьи, молодежь, разные возраста — прошли эти маршруты по родному городу, посмотрели, как обстоят дела, получили удовольствие и призы», — сказал Брынцалов.

Квесты такого формата в российских городах проводятся впервые. Первый прошел 23 мая в Видном, где участие приняли более тысячи жителей. Следующее пешеходное ралли «Город пЕРемен» запланировано на 6 июня в Королеве.

