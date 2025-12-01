Пытки и ритуалы: в Австралии раскрыта деятельность секты сатанинских* педофилов

ABC NEWS: В Австралии раскрыта секта сатанинских* педофилов

Австралийская полиция пресекла деятельность преступной группы, распространявшей сатанинские* материалы, содержащие сцены жестокого сексуального насилия над детьми. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, передает ABC NEWS.

Задержаны четверо мужчин в пригородах Сиднея. Во время обысков были изъяты электронные устройства с тысячами видеозаписей пыток и насилия над детьми в возрасте от пяти до 12 лет, а также материалы с сексуальным насилием над животными.

«Эта международная группа участвовала в обсуждениях и обмене материалами, на которых были изображены жестокое обращение с детьми и их пытки, а также символы и ритуалы, связанные с сатанизмом* и оккультизмом», — заявила глава отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве Джейн Доэрти.

Расследование под кодовым названием «Константин» началось в апреле после получения данных о распространении в интернете контента с элементами ритуального насилия. Ключевым фигурантом стал 26-летний Лэндон Джерманотта-Миллс из Ватерлоо, которому предъявлены обвинения в распространении, доступе и хранении детской порнографии и материалов с зоофилией. Судья Маргарет Куинн назвала доказательства тревожными и отказала обвиняемым в освобождении под залог.

Параллельно в районе Малабар были задержаны трое мужчин 46, 42 и 39 лет, также обвиняемые в хранении и распространении запрещенного контента. Все четверо арестованных являются частью международной сети, использовавшей зарубежные платформы для обмена материалами. Полиция сотрудничает с международными ведомствами для идентификации жертв, которые могут находиться как в Австралии, так и за ее пределами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в России