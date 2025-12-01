Инспекторы военной полиции ежедневно выполняют особые задания в зоне СВО

Иметь дело с вражескими дронами приходится не только нашим бойцам на передовой. Ежедневно отражают атаки украинских беспилотников и в городах, куда возвращается мирная жизнь. С этой задачей справляются инспекторы военной полиции, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. На боевое дежурство вместе с ними заступил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Столб дыма поодаль после первого разрыва, природу которого мы не сразу поняли. Но следом в небе показался дрон-камикадзе, и вот тут бойцы военной полиции «Южной» группировки войск, увидев цель, ударили из всех стволов.

Спешно покидаем место, чтобы третья попытка врага не стала для них удачной.

Это заблуждение, что работа военной полиции ограничивается лишь проверкой документов на блокпостах.

Место стационарное, открытое. Приходится работать в условиях частых налетов дронов.

«Увидели, открыли огонь. По инерции она все равно дошла, осколками лица поцарапала. Ну, семья ехала с детьми. Пришлось оказывать первую медицинскую помощь», — рассказывает боец военной полиции 1442 МСП 5 мотострелковой дивизии с позывным «Тринадцать».

Сопровождение военнопленных, выявление диверсантов и расследование преступлений — это тоже в их обязанностях. Задержание дезертиров, или как в этом случае, военных, пытавшихся незаконно продать оружие.

«Атака дронов, задержание людей. Но мы стараемся быть бдительными, аккуратными…» — рассказывает боец военной полиции 3 армейского корпуса группировки «Юг» с позывным «Странник».

Инспектор военной полиции, говорит боец с позывным «Странник», должен быть готов ко всему. И не зависимо от настроения водителей быть всегда вежливым.

Работают и совместно с саперами, когда найден очередной схрон с оружием.

Позывной «Чип» демонстрирует нам часть номенклатуры изъятого на освобожденной территории натовского оружия. Он с этим всем знаком не понаслышке, сам повоевал и видел многое.

«Конечно, жестко. Трудно это и описать. Больше половина взвода — это ребята обстрелянные, боевые», — отмечает инспектор взвода военной полиции 1442 МСП 6 мотострелковой дивизии с позывным «Чип».

Но главное для бойцов военной полиции — это отклик на их работу.

«Население к нам идет, обращается, пытаемся помочь, усмирить там хулигана. Нередко люди благодарят и обращаются к нам», — говорит командир взвода военной полиции 1442 МСП 6 мотострелковой дивизии с позывным «Батя».

А благодарность простых людей, говорят полицейские, порой ценнее всех ведомственных наград.

