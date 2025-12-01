«Нас создал Бог»: студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров

Times of India: студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров

В американском Университете Оклахомы разгорелся скандал после того, как студентка получила неудовлетворительную оценку и подала жалобу на дискриминацию. В своем эссе она прямо написала, что считает существование множества гендеров* ложью, за что аспирантка-преподаватель жестко раскритиковала ее работу. Об этом сообщает Times of India.

Что написала студентка

Задание требовало проанализировать статью о гендерных стереотипах. Но студентка решила честно изложить собственную позицию и заявила, что не принимает концепцию множества гендеров*.

«Общество, продвигающее ложь о том, что существует множество гендеров* и каждый должен быть тем, кем хочет, наносит серьезный вред американской молодежи», — заявила она.

Студентка также написала, что гендерные роли — это «то, какими нас создал Бог», и утверждала, что вера в существование множества гендеров* вредит детям.

Преподаватель-трансгендер*, ведущая курс, поставила студентке «неуд» и заявила, что ее рассуждения «основаны на личных убеждениях, а не на эмпирических данных». Она добавила, что некоторые фразы «крайне оскорбительны». Другой преподаватель поддержала ее.

Университет встал на сторону студентки

После жалобы администрация университета сообщила, что аспирантка-преподаватель отстранена от работы на время расследования возможной дискриминации по религиозным убеждениям студентки.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.