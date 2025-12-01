«Нас создал Бог»: студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

К преподавателю уже применили санкции.

В США студентку затравили за эссе о только двух гендерах

Фото: © Getty Images/Wesley Hitt / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Times of India: студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров

В американском Университете Оклахомы разгорелся скандал после того, как студентка получила неудовлетворительную оценку и подала жалобу на дискриминацию. В своем эссе она прямо написала, что считает существование множества гендеров* ложью, за что аспирантка-преподаватель жестко раскритиковала ее работу. Об этом сообщает Times of India.

Что написала студентка

Задание требовало проанализировать статью о гендерных стереотипах. Но студентка решила честно изложить собственную позицию и заявила, что не принимает концепцию множества гендеров*.

«Общество, продвигающее ложь о том, что существует множество гендеров* и каждый должен быть тем, кем хочет, наносит серьезный вред американской молодежи», — заявила она.

Студентка также написала, что гендерные роли — это «то, какими нас создал Бог», и утверждала, что вера в существование множества гендеров* вредит детям.

Преподаватель-трансгендер*, ведущая курс, поставила студентке «неуд» и заявила, что ее рассуждения «основаны на личных убеждениях, а не на эмпирических данных». Она добавила, что некоторые фразы «крайне оскорбительны». Другой преподаватель поддержала ее.

Университет встал на сторону студентки

После жалобы администрация университета сообщила, что аспирантка-преподаватель отстранена от работы на время расследования возможной дискриминации по религиозным убеждениям студентки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

14:15
В России сотни покупательниц обвинили мультибрендовый магазин в продаже подделок
13:48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
13:46
Российские дзюдоисты вернулись из Абу-Даби в Москву
13:32
Всероссийский матдиктант в этом году привлек 100 тыс. участников
13:26
Директор Филиппа Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка
13:16
В Дагестане выявлено 40 несанкционированных свалок мусора

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
💇‍♀Лунный гороскоп денежных стрижек в декабре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео