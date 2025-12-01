Высокая вероятность: Илон Маск заявил, что человечество живет в симуляции

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Миллиардер говорит об этом не в первый раз.

Живет ли человечество в симуляции

Фото: Reuters/Nathan Howard

Илон Маск заявил, что человечество живет в симуляции

Миллиардер Илон Маск взволновал общественность заявлением о том, что наша реальность может оказаться симуляцией. По его словам, вероятность этого «очень высокая», а доказательства человечество создает собственными руками. Об этом сообщает Times of India.

В недавнем интервью с предпринимателем Нихилом Каматом Маск напомнил, что всего несколько десятилетий назад игры были примитивными — «две палки и квадрат». Теперь же миллионы людей играют в видеоигры с фотореалистичной графикой и автономными персонажами с высоким интеллектом.

По мнению Маска, если технологическое развитие продолжится такими темпами, в будущем игры станут неотличимы от реальной жизни, что делает идею симулированной Вселенной вполне разумной.

Он подчеркнул, что говорит об этом не впервые. Несколько лет назад в подкасте Джо Рогана Маск он уже объяснял свою логику.

«Если прогресс не остановится, мы достигнем уровня, где игры станут идентичны реальности, или цивилизация погибнет. Одно из двух. Раз мы существуем, значит, вероятнее всего, мы в симуляции», — сказал Маск.

Эта идея в научных кругах называется «гипотезой симуляции», согласно которой высокоразвитая цивилизация может создавать множество виртуальных миров, а их жителям сложно понять, что они не настоящие.

Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

