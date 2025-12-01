Борьба не со страной, а с режимом: Эдгард Запашный о целях СВО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Никто и никогда не хотел бороться с Украиной, подчеркнул народный артист.

Эдгард Запашный о традиционных ценностях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эдгард Запашный: цель СВО — победить нацистский режим на Украине

Специальная военная операция (СВО) проводится не для того, чтобы бороться с Украиной. Ее цель — победить нацистский режим, который «заразил эту страну». Такое мнение высказал известный российский дрессировщик Эдгард Запашный на интервью актеру Вячеславу Манучарову.

«С неадекватными европейскими правителями, которые мечтают о развале нашей страны», — добавил Запашный.

Дрессировщик хочет, чтобы его дети жили в России и гордились достижениями предков. Переезд не входит в планы артиста. Причина проста — любовь к Родине.

Ранее Запашный в беседе с 5-tv.ru прокомментировал попытку мужчины отравить леопарда в Московском зоопарке. Дрессировщик считает, что подобные случаи жестокости по отношению к животным требуют строгого наказания. Он подчеркнул, что понять мотивы людей, стремящихся навредить беззащитным существам, невозможно.

Артист добавил, что проявления садизма в зоопарках не являются редкостью. Он напомнил, что в разных странах были инциденты, когда посетители перелезали через ограждения, пытались напугать животных, брали с собой острые предметы и намеревались наносить им травмы, в том числе отрезать уши или хвосты. По его словам, встречались и случаи, когда злоумышленники подкладывали в корм стеклянные фрагменты. Запашный считает, что объяснить такую «шизофрению» невозможно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

