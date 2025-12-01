Эдгард Запашный: уехавшие честнее тех, кто остается в России и молчит про СВО

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

Восемь из десяти артистов РФ ни разу не упомянули спецоперацию, уверен дрессировщик.

Какая позиция у Эдгарда Запашного по поводу СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уважать нужно скорее тех, кто уехал и открыто выступает против России, чем тех, кто предпочитает отмалчиваться. Таким мнением народный артист РФ Эдгард Запашный поделился в интервью актеру Вячеславу Манучарову, затронув тему отношения деятелей культуры к специальной военной операции (СВО) и позиции артистов внутри страны.

«Я, знаешь, кого уважаю? Тех людей, которые на сегодняшний момент уехали из нашей страны, говорят против нее. Я этих людей гораздо больше уважаю, нежели вот этих молчунов, ждунов, которые остались здесь», — сказал дрессировщик.

После этого Запашный перешел к критике коллег, которые продолжают сниматься в рекламных роликах и развлекательных проектах, но при этом не высказываются о происходящем. По его словам, игнорировать тему СВО сегодня — значит занимать удобную, но нечестную позицию.

«У нас, по-моему, восемь из десяти артистов, которые снимаются в рекламе, слова „СВО“ не произнесли. Ну просто возьми, включи телек и посмотри. Восемь из десяти артистов никак не обозначили себя и свое отношение к проведению специальной военной операции», — поделился Запашный.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Гармония в декабре, страсти в феврале: любовный гороскоп на зиму 2025-202...

Последние новости

12:42
«Нас создал Бог»: студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров
12:25
Пожилую женщину нашли с 60 ножевыми ранениями под матрасом
12:08
ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
11:52
Борьба не со страной, а с режимом: Эдгард Запашный о целях СВО
11:29
«Ненависти нет»: Запашный о личном отношении российских бойцов к боевикам ВСУ
11:25
Водитель автобуса на международном рейсе занимался контрабандой золотых слитков из России

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
💇‍♀Лунный гороскоп денежных стрижек в декабре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео