Эдгард Запашный: уехавшие честнее тех, кто остается в России и молчит про СВО

Уважать нужно скорее тех, кто уехал и открыто выступает против России, чем тех, кто предпочитает отмалчиваться. Таким мнением народный артист РФ Эдгард Запашный поделился в интервью актеру Вячеславу Манучарову, затронув тему отношения деятелей культуры к специальной военной операции (СВО) и позиции артистов внутри страны.

«Я, знаешь, кого уважаю? Тех людей, которые на сегодняшний момент уехали из нашей страны, говорят против нее. Я этих людей гораздо больше уважаю, нежели вот этих молчунов, ждунов, которые остались здесь», — сказал дрессировщик.

После этого Запашный перешел к критике коллег, которые продолжают сниматься в рекламных роликах и развлекательных проектах, но при этом не высказываются о происходящем. По его словам, игнорировать тему СВО сегодня — значит занимать удобную, но нечестную позицию.

«У нас, по-моему, восемь из десяти артистов, которые снимаются в рекламе, слова „СВО“ не произнесли. Ну просто возьми, включи телек и посмотри. Восемь из десяти артистов никак не обозначили себя и свое отношение к проведению специальной военной операции», — поделился Запашный.

