«Ненависти нет»: Запашный о личном отношении российских бойцов к боевикам ВСУ

Эдгард Запашный о позиции российских бойцов на СВО: ненависти нет

Российские бойцы на специальной военной операции не испытывают личной неприязни к противнику. Таким наблюдением поделился народный артист России Эдгард Запашный на шоу «Эмпатия Манучи» актера Вячеслава Манучарова.

«Солдаты очень часто говорят: «Да, мы уничтожаем друг друга, но ненависти к этим людям нет», — поделился Запашный.

Артист подчеркнул, что на передовой люди честно говорят о своих убеждениях, тогда как в тылу нередко выбирают удобное молчание, что он считает гораздо хуже. Запашный отдельно подчеркнул «удобную» позицию некоторых представителей российского шоу-бизнеса, которые предпочитают отмалчиваться — по его подсчету так делают восемь из десяти наших артистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что патриотизм — это честность с самим собой. Об этом сообщил Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что приспосабливаться ради получения дивидендов ему не хочется.

