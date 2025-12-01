Директор Филиппа Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Причиной конфликта стало сделанное ему резкое замечание.

Директор Киркорова подрался с блогером

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре Москвы произошел конфликт между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем. Перепалка началась из-за замечания, сделанного блогером в адрес певца, и закончилась потасовкой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Суад рассказал, что стоял в одной очереди с Киркоровым на открытии катка в ГУМе. В разговоре с подругой он назвал артиста «сладким» и позже утверждал, что не хотел таким образом задеть его. Представителю певца это выражение не понравилось, начался спор.

Словесный конфликт вскоре перерос в драку. По словам Суада, Ситник напал на него после того, как блогер обозвал его. В итоге Муратовича вывели полицейские. Он заявил, что жалобу подавать не собирается. Подал ли заявление Ситник — пока неизвестно.

В честь открытия ГУМ-катка на Красной площади Киркоров вышел на лед в роли фигуриста. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Стоя на коньках, артист прокомментировал свои ощущения, отметив, что подобные занятия не для него. На лед вместе с Киркоровым поднялась и его дочь Алла-Виктория, которая, как рассказал певец, научилась кататься самостоятельно.

Самого Киркорова при этом сложно назвать опытным фигуристом: попытка пройтись задним ходом выглядела довольно забавно. Тем не менее артист нашел повод для оптимизма и заметил, что хотя бы смог «выгулять» свою шапку.

Головной убор певца действительно привлекал внимание — голубого цвета, щедро украшенный стразами, он гармонировал с ярким образом артиста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

14:15
В России сотни покупательниц обвинили мультибрендовый магазин в продаже подделок
13:48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
13:46
Российские дзюдоисты вернулись из Абу-Даби в Москву
13:32
Всероссийский матдиктант в этом году привлек 100 тыс. участников
13:26
Директор Филиппа Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка
13:16
В Дагестане выявлено 40 несанкционированных свалок мусора

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
💇‍♀Лунный гороскоп денежных стрижек в декабре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео