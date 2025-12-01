Турист попал в больницу на Кипре и лишился сердца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Его семья была в шоке, увидев тело.

Фото: www.globallookpress.com/Manuel Genolet

Британский турист, умерший в больнице Паралимни на Кипре, был отправлен домой без сердца. О необычных обстоятельствах произошедшего сообщило издание The Sun.

Майкл Грейли, которому было 76 лет, отдыхал на Кипре вместе со своей 73-летней супругой Ивонной. Во время поездки мужчина почувствовал сильные судороги в ноге и был доставлен в местную больницу. По словам жены, врач вышел из палаты спустя примерно десять минут и сообщил ей о смерти супруга.

Женщине передали информацию о предварительном вскрытии, после чего тело отправили в Великобританию. Когда британские медики начали собственное исследование, они обратили внимание на то, что кипрские специалисты не указали официальную причину смерти. Коронер настоял на повторном вскрытии, и тогда выяснилось, что сердце отсутствует, что сделало невозможным установление точной причины смерти.

По данным кипрской полиции, орган отправили в исследовательский центр для изучения. В это время правоохранительные органы Рочдейла продолжают расследовать инцидент и выяснять его детали.

