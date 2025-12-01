Китаец женился через 4 часа после знакомства и за месяц лишился всех своих денег

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

После регистрации брака интимная близость у супругов была всего один раз.

Через сколько времени нужно жениться

Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае 40-летний мужчина стал героем соцсетей после того, как женился всего через четыре часа после свидания вслепую и за месяц лишился всех своих накоплений. Мужчина потратил на новоиспеченную супругу более 240 тысяч юаней (около 2,7 миллиона рублей). Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам пострадавшего, в конце лета он отправился на свидание, организованное свахами. На месте его поджидал сюрприз — сразу девять любовных посредниц. Они представили ему женщину, работавшую в салоне красоты. Она настояла на свадьбе в тот же день.

«Она настояла на том, чтобы мы все уладили в тот же день. Поэтому около 17:00 мы пошли регистрировать брак. Все произошло так быстро. Я весь день был как в тумане; я даже сказал ей: „Сегодняшний день похож на сон“», — вспоминает мужчина.

После регистрации брака интимная близость у супругов была всего один раз.

«В брачную ночь был единственный раз, когда мы были близки. После этого, даже когда я пытался ее обнять, она отталкивала меня», — рассказывает он.

Уже через два дня женщина уговорила мужа отправиться в провинцию Гуандун зарабатывать деньги, а сама начала просить у него крупные суммы «в долг» и «на разные нужды». К 8 сентября, меньше чем через месяц после свадьбы, мужчина лишился всех своих 240 тысяч юаней.

«Обычно она не отвечала, когда я писал ей, но когда все-таки отвечала, то всегда говорила о деньгах», — вспоминает он.

История мгновенно разлетелась по китайским соцсетям. Пользователи писали, что даже наркоторговцы могли бы «прослезиться» от такой схемы. Другие отмечали, что искренне восхищаются людьми, которые способны решиться на импульсивный брак, не зная о партнере почти ничего. Некоторые комментаторы также считали, что мужчине стоит подать в суд и привлечь к ответственности девять свах, поскольку происходящее похоже на групповое мошенничество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

15:45
Медведь ворвался в общественный туалет и ранил пожилого мужчину
15:42
Адвокаты обвиняемого Амирханяна: расследование убийства Ильи Кивы завершено
15:37
Решетников: банки РФ создали решения для обработки платежей иностранных туристов
15:30
Китаец женился через 4 часа после знакомства и за месяц лишился всех своих денег
15:20
Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
15:15
Умер семикратный чемпион СССР по футболу Владимир Мунтян

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео