Китаец женился через 4 часа после знакомства и за месяц лишился всех своих денег

В Китае 40-летний мужчина стал героем соцсетей после того, как женился всего через четыре часа после свидания вслепую и за месяц лишился всех своих накоплений. Мужчина потратил на новоиспеченную супругу более 240 тысяч юаней (около 2,7 миллиона рублей). Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам пострадавшего, в конце лета он отправился на свидание, организованное свахами. На месте его поджидал сюрприз — сразу девять любовных посредниц. Они представили ему женщину, работавшую в салоне красоты. Она настояла на свадьбе в тот же день.

«Она настояла на том, чтобы мы все уладили в тот же день. Поэтому около 17:00 мы пошли регистрировать брак. Все произошло так быстро. Я весь день был как в тумане; я даже сказал ей: „Сегодняшний день похож на сон“», — вспоминает мужчина.

После регистрации брака интимная близость у супругов была всего один раз.

«В брачную ночь был единственный раз, когда мы были близки. После этого, даже когда я пытался ее обнять, она отталкивала меня», — рассказывает он.

Уже через два дня женщина уговорила мужа отправиться в провинцию Гуандун зарабатывать деньги, а сама начала просить у него крупные суммы «в долг» и «на разные нужды». К 8 сентября, меньше чем через месяц после свадьбы, мужчина лишился всех своих 240 тысяч юаней.

«Обычно она не отвечала, когда я писал ей, но когда все-таки отвечала, то всегда говорила о деньгах», — вспоминает он.

История мгновенно разлетелась по китайским соцсетям. Пользователи писали, что даже наркоторговцы могли бы «прослезиться» от такой схемы. Другие отмечали, что искренне восхищаются людьми, которые способны решиться на импульсивный брак, не зная о партнере почти ничего. Некоторые комментаторы также считали, что мужчине стоит подать в суд и привлечь к ответственности девять свах, поскольку происходящее похоже на групповое мошенничество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.