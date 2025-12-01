Где лучше строить поселения на Луне? Космонавт раскрыл секрет

Диана Кулманакова
Стоит учитывать защиту от радиации и микрометеоритов.

Где лучше строить поселения на Луне

Космонавт Юрчихин: поселения на Луне нужно строить в тоннелях внутри кратеров

Будущие поселения на Луне целесообразнее размещать не на открытой поверхности, а в тоннелях внутри кратеров. Об этом РИА Новости сообщил Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Он отметил, что существует концепция, согласно которой жилые модули можно собирать в укрытиях и покрывать реголитом — лунным грунтом, создающим защитный слой.

«Я когда смотрю такие проекты, всегда спрашиваю, а с лопатами кто будет стоять? Лунатиков там нет. Ведь нужна защита от радиации, от микрометеоритов», — отметил космонавт.

Юрчихин пояснил, что оптимальным решением считает строительство тоннелей на склонах кратеров, куда затем можно будет помещать модули. По его словам, расположенная сверху порода обеспечит надежную защиту будущих обитателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полностью отрицать наличие микроскопической жизни на Луне нельзя. Об этом также сообщил летчик-космонавт Федор Юрчихин. По его словам, результат исследования, проведенного им и его коллегами, выявили небольшие колонии микробов.

