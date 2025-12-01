В Японии медведь ворвался в общественный туалет и ранил пожилого мужчину

В японской префектуре Гумма медведь набросился на 69-летнего охранника прямо в общественном туалете перед железнодорожной станцией. Об этом сообщает Japan Today.

Пострадавший рассказал, что все произошло ночью, когда станция уже была закрыта и вокруг почти никого не было.

Мужчина закончил свои дела в туалете и собирался выйти, когда в дверном проеме внезапно появилась морда медведя. От неожиданности охранник упал на спину — именно в этот момент зверь бросился на него. Мужчина начал отчаянно отбиваться: кричал, пинался и пытался отползти. Судя по всему, это испугало животное, и оно убежало.

Охранник получил царапины от колена до лодыжки, но серьезных ранений удалось избежать

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в другой части Японии черный медведь ворвался на кухню лапшичной и ударил повара лапой по лицу. Мужчина 57 лет, получив глубокие раны, сумел применить прием дзюдо, повалил животное на пол, а затем просто продолжил варить лапшу. Медведь, придя в себя, сбежал в лес.

