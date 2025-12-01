Медведь ворвался в общественный туалет и ранил пожилого мужчину

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Инцидент произошел ночью, когда рядом почти никого не было.

В Японии медведь напал на мужчину в туалете

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Японии медведь ворвался в общественный туалет и ранил пожилого мужчину

В японской префектуре Гумма медведь набросился на 69-летнего охранника прямо в общественном туалете перед железнодорожной станцией. Об этом сообщает Japan Today.

Пострадавший рассказал, что все произошло ночью, когда станция уже была закрыта и вокруг почти никого не было.

Мужчина закончил свои дела в туалете и собирался выйти, когда в дверном проеме внезапно появилась морда медведя. От неожиданности охранник упал на спину — именно в этот момент зверь бросился на него. Мужчина начал отчаянно отбиваться: кричал, пинался и пытался отползти. Судя по всему, это испугало животное, и оно убежало.

Охранник получил царапины от колена до лодыжки, но серьезных ранений удалось избежать

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в другой части Японии черный медведь ворвался на кухню лапшичной и ударил повара лапой по лицу. Мужчина 57 лет, получив глубокие раны, сумел применить прием дзюдо, повалил животное на пол, а затем просто продолжил варить лапшу. Медведь, придя в себя, сбежал в лес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

17:15
«Остались в прошлом»: король Карл отказался от любимого хобби из-за здоровья
17:11
МИД РФ: заявления об ударах НАТО по РФ подрывают усилия по урегулированию
17:05
Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены нашли в пустыни в ОАЭ
17:00
Туры в Египет и Турцию в 2026 году могут подорожать на пять-семь процентов
16:55
Где лучше строить поселения на Луне? Космонавт раскрыл секрет
16:45
Внучке экс-мэра Самары продлили срок содержания под стражей

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео