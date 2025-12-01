«Остались в прошлом»: король Карл отказался от любимого хобби из-за здоровья

Mirror: король Карл отказался от любимого хобби из-за здоровья

Король Карл III заявил, что больше не может заниматься тем, что любил на протяжении почти всей жизни, — кататься на лыжах. Об этом сообщает Mirror.

На одной из рабочих поездок в начале этого года 77-летний монарх признался сотрудникам фабрики в Мидлсбро, что его «лыжные дни остались в прошлом».

Это увлечение считается семейной традицией. Карл ежегодно брал принцев Уильяма и Гарри на зимние каникулы, а после — и племянниц, принцесс Евгению и Беатрис. Уже будучи подростками, братья проводили зимы на склонах Клостерса в Швейцарии, куда позже стали ездить и дети Уэльских.

Первые тревожные сигналы о том, что традиции может прийти конец, появились в 2023 году: поездку отменили из-за риска травм перед коронацией. А в 2024 году Карл объявил о раке, и активный отдых стал невозможен по состоянию здоровья.

Лыжные каникулы семьи всегда привлекали внимание прессы. В 2005 году широкую огласку получил эпизод, когда микрофон случайно записал, как Карл нелестно отзывается о королевском корреспонденте BBC. В 1990-е Диана возила сыновей в австрийский Лех и просила прессу «уважать личное пространство детей».

Теперь традицию поддерживает новое поколение. Уильям и Кейт регулярно берут Джорджа, Шарлотту и Луи на горные курорты. Именно на отдыхе в Клостерсе, журналисты впервые убедились, что Уильям и Кейт встречаются.

