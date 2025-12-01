Более тысячи человек погибли в результате наводнения в Индонезии, Таиланде и Шри-Ланке

Дарья Бруданова
Сотни местных жителей пропали без вести.

Сколько человек погибли в Азии в из-за мощных ливней

Фото: Reuters/Willy Kurniawan

В результате наводнений в Индонезии, Таиланде и Шри-Ланке более тысячи людей погибли и сотни пропали без вести. Об этом пишет The Guardian.

Это самый мощный удар стихии со времен катастрофического цунами, которое произошло больше 20 лет назад. Тогда, в 2004 году, жертвами непогоды в регионе стали свыше 230 тысяч человек.

Три тропических циклона совпали с северо-восточным муссоном. Это принесло сильные ливни в юго-восточную Азию. Значительные разрушения получили Индонезия, Таиланд и Шри-Ланка. Стихия в меньшей степени ударила по Малайзии и Филиппинам.

Согласно последним данным, на острове Суматра интенсивная штормовая деятельность привела к гибели по меньшей мере 442 человек и пропаже без вести еще 402, а в Таиланде количество погибших превысило 170 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Индонезии шестиметровый питон утащил под воду гида, который вел лодку с туристами. Мужчина выжил.

