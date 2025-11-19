В Индонезии шестиметровый питон утащил под воду гида, который вел лодку с туристами

Шестиметровый питон выпрыгнул из реки в Индонезии и утащил местного гида под воду, пока его перепуганные коллеги пытались вытащить мужчину. Об этом сообщает Vice.

Группа передвигалась по реке Себангау на острове Борнео, когда заметила огромного питона, лежащего на берегу. Один из гидов, опытный специалист по дикой природе по имени Херу, наклонился над бортом лодки и попытался удержать рептилию за голову. Однако через несколько секунд змея бросилась вперед и затащила мужчину в воду.

На сделанной очевидцем видеозаписи видно, как питон обвивается вокруг туловища и шеи гида. Он уходит под воду, пытаясь вырваться, а двое коллег прыгают следом и хватают змею за голову и хвост. Борьба длится почти минуту, прежде чем мужчине удается освободиться. Он всплывает на поверхность тяжело дыша, но остается в живых.

Очевидец, снимавший происходящее, рассказал, что команда действует по принципу «не причинять вреда живым существам». По его словам, змею после инцидента поймали, сфотографировали и выпустили обратно в дикую природу. Он отметил: это был самый крупный и сильный питон, которого им доводилось встречать.

Почему нападения питонов на людей становятся чаще

В регионе Борнео обитают несколько видов крупных змей, включая сетчатого питона — одну из самых длинных и мощных змей на планете. Они убивают добычу, перекрывая кровообращение за счет сильного мышечного сжатия.

Специалисты объясняют: случаи контактов людей с крупными хищниками — следствие постоянного сокращения джунглей в Индонезии. Из-за вырубки лесов и строительства дорог питоны смещаются ближе к рекам и сельхозугодьям, где чаще сталкиваются с людьми.

Всего несколько месяцев назад на Сулавеси нашли погибшего фермера внутри гигантского питона, а в 2022 году в том же регионе змея проглотила женщину. Эксперты уже давно предупреждают, что крупные змеи адаптируются к изменениям среды и становятся смелее по мере сокращения их естественного ареала обитания.

