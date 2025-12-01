«Основан на реальных событиях»: Калашникова о разводе Самойловой и Джигана

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Как бы рэпер ни старался, любое событие в его жизни неизбежно превращается в контент и пиар.

Анна Калашникова считает, что развод Джигана и Самойловой не является пиар-ходом

Развод рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко. — Прим. ред.) и блогера Оксаны Самойловой «основан на реальных событиях» и не является пиар-ходом. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась телеведущая и певица Анна Калашникова.

«Честно, мне кажется, что Оксана его очень любит, ну, мне так кажется, но на этот раз все будет… прям жестко… Знаете, как бывает… терпение закончилось, и взорвалась бутылка шампанского, и все. Но, может быть, у него (Джигана. — Прим. Ред.) еще получится закрыть ее», — рассуждает Калашникова.

Калашникова также добавила, что любое событие в жизни рэпера и его возлюбленной, в том числе и развод, неизбежно превращается в сериал. При этом она считает, что развод «основан на реальных событиях».

«Честно мне кажется, это основано на реальных событиях… То, что это все перерастает снова в сериал, ну, это, по-моему… неизбежно. В случае данной семьи они, даже если елку наряжают, это уже квест», — заявила телеведущая.

Джиган и Оксана Самойлова находится в процессе развода. Пара была в браке почти 13 лет, и за это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид. Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменилась жизнь Самойловой после ухода от Джигана.

