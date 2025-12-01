Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены нашли в пустыни в ОАЭ

Александра Якимчук
Александра Якимчук

По информации следствия, убийство супругов было заказным.

Нашли ли тела супругов Новаков

Фото: Instagram*/ t0r;

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны были найдены в ОАЭ. Об этом проинформировал телеканал 78 в своем Telegram-канале.

«Останки тел убитой супружеской пары находились в пустыне, на пустыре. Обнаружили их около двух недель назад», — говорится в сообщении.

Приблизительно месяц назад Новаки перестали выходить на связь с семьей. А 7 ноября выяснилось, что Роман и Анна были убиты. По данным следствия, целью преступления стало вымогательство криптовалюты.

В правоохранительных органах выяснили, что убийство было заказным. Подозреваемые исполнители установлены, задержаны и находятся в СИЗО. Ими были: Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин.

Преступление было тщательно спланировано. Бизнесмена и его жену заманили на виллу в городе Хатта. Предлогом стали переговоры об инвестициях.

Новаков посадили друг напротив друга, чтобы они видели мучения супруга. А когда Роман и Анна умерли, тела расчленили топорами и закопали в пустыне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о бизнесе убитого в ОАЭ криптоинвестора Новака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

