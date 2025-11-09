Представлялся другом Дурова: что известно о бизнесе убитого в ОАЭ криптоинвестора Новака

В Эмиратах убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга Роман Новак

Илон Маск, и без того самый богатый человек на планете с состоянием около полутриллиона долларов, может получить еще триллион долларов бонусом. Триллион долларов!

С чем бы это сравнить? Это примерно два годовых бюджета Германии. По-прежнему ведущая страна Еврозоны может два года жить на те деньги, что обещаны бонусом для Илона Маска, если он выполнит определенный производственный план.

А именно, если компания Tesla станет самой дорогой в мире, если она продаст 20 миллионов своих электромобилей и миллион человекоподобных роботов и так далее. В общем, задачка не самая простая, но и приз, согласитесь, самый большой из всех, что можно себе представить в материальном мире.

Естественно эта тема обсуждается и осуждается, например, католической церковью. Папа Римский указывает на катастрофический, только увеличивающийся разрыв между топ-менеджерами, между владельцами компаний и рядовыми сотрудниками. Ведь это искажает всю систему ценностей, это делает управленца, такого как Маск, не просто лучшим среди равных, а чем-то вроде капиталистического бога. При том, что сама компания Tesla — она успешная, но с оговорками. Например, в последние шесть лет не обновлялся модельный ряд. Например, четверть доходов она получает, продавая квоты на электромобили другим автоконцернам. То есть буквально делают деньги из воздуха, пользуясь лазейкой в законе. Tesla продает в десятки раз меньше машин, чем другие автоконцерны, но стоит в десятки раз больше. Исключительно на ожиданиях инвесторов, что дальше будет еще больше и лучше, и так далее.

Но это особенность нашей современной цифровой экономики, когда финансовый капитал, который должен обслуживать реальный сектор, во много раз превосходит этот самый реальный сектор, и уже «хвост виляет собакой». Апогей этого явления — крипторынок, где виртуальные активы создаются нажатием кнопки, а их стоимость определяется исключительно спекулятивным спросом. Взять тот же биткойн, стоимость которого с момента создания в 2009 году до сего дня выросла в 131 миллион раз. Ни один другой бизнес не может дать таких прибылей. А там, где крупная рыба и мутная вода, всегда найдутся рыбаки.

Жертвой таких «ловцов» стал криптобизнесмен из Петербурга Роман Новак, которого убили в Арабских Эмиратах вместе с женой и расчленили. Следы страшного преступления привели полицию в Россию. Подробности знает корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Кадры задержания подозреваемых в расправе над российским криптобизнесменом. Чисто петербургское убийство, но в Арабских Эмиратах. Убиты муж с женой. Тела расчленили и выбросили, но в пустыне. Сразу после преступления банду пришлось ловить по всей России. Задержания в Краснодаре, Ставропольском крае и самом Петербурге.

Она — молодая красивая домохозяйка, увлеченная поисками просветления. Он — ухоженный, модный криптобизнесмен. Казалось, что могло пойти не так?

А это уже один из подозреваемых в убийстве. Константин Шахт. Он с подельниками по версии следствия и учинил расправу. Сам — с богатой криминальной биографией. За спиной долгий срок за крупный сбыт наркотиков, смена фамилии. Сейчас руководитель риэлтерской конторы.

Но уже известно: именно Шахт в Эмиратах вышел на убитого Романа Новака. Предложил большие инвестиции и предложил встретиться на уединенной вилле.

Большой вопрос, почему Новак не заподозрил подвоха. Роман в криптобизнесе уже лет десять. Даже успел отсидеть как раз за мошенничество в родном Петербурге. После и отправился покорять центр притяжения всех криптокоучей инвесторов и прочих.

Соцсети моментально запомнили такие знакомые ролики, вот гоночные болиды, дорогие иномарки, полеты на вертолетах. И всюду символы криптовалют, как бы намекают.

По одной из версий, в Дубай он сбежал от снова обманутых инвесторов. Их количество неизвестно. Но по нашим данным, это граждане разных стран и они перевели ему в общей сложности 500 миллионов долларов. Инвестировали в криптоплатформу Fintopio — там казалось все по-серьезному. Рабочее приложение, дорогой сайт. Вот представители компании на крупной криптоконференции. Логотип на дорогих машинах.

Разработчики, создавшие программу, вскоре остались без оплаты, а вкладчики — без отчетов. Параллельно он виртуозно продвигал другую, якобы «секретную» схему: представляясь «другом Дурова», продавал инвесторам токены TON. Мол, только у него и только для избранных с 50% скидкой. Минимальный взнос составлял миллион долларов.

«Это фиктивная финансовая платформа, там не велись никакие сделки. Пользователи лишь видели интерфейс, на котором показывать какие-то циферки», — анализирует эксперт по международным платежам Вадим Валеев.

Нам удалось связаться с одним из инвесторов, который вложился в бизнес Новака и все потерял. Александр Эпин рассказывает, что бизнесмену удавалось легко заманивать в свои схемы людей.

«Он в машине гений, он реально гений. Он втирается в доверие к людям. Как бы какой-то тихой сапой заманивает их в свои проекты, создает иллюзию», — сказал в неофициальной беседе инвестор Александр Эпин.

Несмотря на свою роскошную жизнь, основатель онлайн площадки нередко занимал крупные суммы у инвесторов. В нашем распоряжении оказалась переписка с одним из таких. А вот канал китайского партнера, который тоже остался ни с чем.

«Он занял у меня 250 тыс. USDT, в качестве залога оставил два юзернейма. Но он уже 15 дней не появляется в сети не платит ни проценты, ни основной долг», — написал в социальной сети обманутый вкладчик.

По одной из версий, именно потому что ему нужны были деньги, Новак и согласился, не раздумывая, на роковую встречу.

«Расчет на то, что люди не пойдут в правоохранительные органы. Как правило, вкладывают деньги именно те, у кого их много», — отметил заместитель директора института высокотехнологичного права МИЭТ Генрих Девяткин.

Хотя он не мог не знать, что по всему миру сейчас набирает обороты охота на таких, как он. Общий размер рынка криптовалют уже свыше четыре триллионов долларов. Только за первые полгода 2025-го — 15 похищений криптобизнесменов.

Вот дерзкое похищение основателя крупной компании в Париже. Бандиты требовали выкуп в семь миллионов евро. Даже отрубили заложнику палец. Спустя несколько дней криптовалютчика удалось спасти.

А это Москва. Трейдера жестоко избили в собственной квартире. Нападавшие угрожали пистолетом и ножом, требуя перевести все содержимое онлайн кошелька.

«Это человек, который любит играть на бирже и потерял свои деньги. Наверное, решил как-то отомстить», — рассказал криптотрейдер Илья Веселовский.

Всего в мире известно о почти 200 нападениях с 2019 года. Больше всего случаев произошло в Северной Америке, за ней Западная Европа, а замыкают тройку лидеров Восточная Европа и Юго-Восточная Азия. В России официально пять таких инцидентов. Но далеко не все спешат писать заявление.

«Красный флаг одной неприятной тенденции, будет расти и интерес к владельцам этих криптовалют со стороны различных, ну, назовем это элементов, которые стремятся быстро заработать в силу каких-то простых способов», — прокомментировал блокчейн-консультант Денис Смирнов.

Следователям предстоит раскрыть тайну зверского убийства семьи Новак и выяснить, что именно стало причиной нападения. У пары осталось двое детей. Из Арабских Эмиратов их уже забрал дедушка.

