МИД Японии: правительство готово подписать мирный договор с РФ

МИД: правительство Японии готово заключить мирное соглашение с Россией

Правительство Японии готово решить вопрос о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с мэром города Нэмуро Масатоси Исигаки. Официальное заявление опубликовано на сайте японского МИД.

«Исигаки передал министру Мотэги письмо по поводу разрешения вопроса „северных территорий“ и скорейшего возобновления обменов с „четырьмя островами“ (южная часть Курил — Прим. Ред.), включая визиты могил», — говорится в публикации.

Уточняется, что в ответ на это Мотэги отметил, что вопрос о северных территориях остается самым важным в отношениях Японии и России. Кроме того, глава МИД Японии добавил, что отношения между Москвой и Токио в настоящее время сложные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. При этом тревога цунами в районе не объявлялась.

