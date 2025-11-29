У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

Сергей Добровинский
Тревога цунами в районе не объявлялась.

Где в России произошли землетрясения в ноябре 2025 года

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В Тихом океане у северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Подводные толчки зафиксировали в 14:34 (6:34 по мск — Прим. ред.), эпицентр землетрясения определили в 209 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир, а глубина расположения очага — 56 километров. Тревога цунами при этом не объявлялась. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземный толчок силой два балла.

Ранее 5-tv.ru писал, что очередное землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Местный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» (ФИЦ ЕГС) и Российская академия наук (РАН) сообщали о магнитуде в 6,1 балла. Еще ранее, 3 ноября, у побережья полуострова была зафиксирована 5,6-балльная сейсмическая активность, а в октябре на территории Камчатки произошло шесть афтершоков магнитудой до 4,8 баллов.

