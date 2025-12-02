Зара: россияне воспринимают «День Победы» только в исполнении Лещенко и Кобзона

Даниил Ципелев
Также певица рассказала о том, как проходила подготовка к юбилейному концерту, приуроченному к 50-летию композиции.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Песню «День Победы» россияне воспринимают только в исполнении народного артиста РСФСР Льва Лещенко и народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на большом концерте, посвященном 50-летию легендарной песни «День Победы», который прошел в Государственном Кремлевском дворце, заявила заслуженная артистка России Зара.

«Эти песни („День Победы“. — Прим. Ред.) мы воспринимаем только в исполнении Льва Валериановича Лещенко и Иосифа Давыдовича Кобзона», — призналась артистка.

Кроме того, певица рассказала о том, как проходила подготовка к юбилейному концерту. По ее словам Лещенко удалось собрать лучших представителей отечественной эстрады. К тому же Лещенко индивидуально прорабатывал выступление каждого артиста.

«И сам Лев Валерианович делал эту программу от "А" до "Я". Он звонил каждому. Он со мной только несколько раз созванивался. Мы разговаривали минут 40 по этой программе. «Зара, ты выйдешь с фотографией. В этой фотографии твой любимый (Запечатлен. — Прим. Ред.), который не вернулся с войны. Ты должна искать его повсюду», — рассказала певица.

К тому же, как отметила сама Зара, только на сцене организаторы мероприятия, среди которых и Лев Лещенко, задействовали несколько сотен человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Льву Лещенко вручили платиновый диск за песню «День Победы».

