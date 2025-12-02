Дома колдунов в Москве: как «ученица Мессинга» заработала состояние на болеющих людях

Фигуранткой уголовного дела может стать колдунья, которая называет себя «ученицей Мессинга». Проверить ее требуют десятки человек по всей стране. Клиенты потратили огромные деньги в надежде исцелиться от болезней. Но обещанного так и получили. Они уверены, что стали жертвами обмана. А все упоминания о великом даре, которые ей якобы передал знаменитый советский телепат, — не более чем легенда. В этом лично убедился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев. Он тоже попал на прием.

Старинный особняк в центре Москвы, охранник выдает бахилы, а внутри уютного кабинета идет весьма доверительная беседа. Съемочная группа на приеме у человека, который называет себя доктором наук, академиком, врачом-психотерапевтом, целителем и гипнотизером. А еще она — орденоносец.

Офис Ольги Мигуновой располагается в старинном районе Москвы.

Обратите внимание, как точно выбрано место для этого центра! Улица Сергия Радонежского, Гжельский и Хлебный переулки — все дышит старой Москвой. И немного — мистикой.

Прохаживаясь среди фотографий многочисленных знаменитостей, Ольга обещает исцеление от множества болезней. Отбоя от клиентов нет, но не все остаются довольны.

«Сеансов пять, может, больше. Все это дело проделалось, ждем результат… Результата нет», — рассказывает пострадавшая Татьяна Руденко.

Женщина уверяет, что отдала больше тысячи евро за лечение сына, но все без толку. Хотя сама Ольга Мигунова говорит, что является ученицей великого Вольфа Мессинга.

– Ольга Петровна, а вы точно ученица Мессинга?

— Я точно ученица Мессинга.

— У нас есть сомнения.

— Если у вас есть сомнения, у меня нет.

У Мессинга не было учеников, только ассистенты, он сам об этом заявлял. И что самое интересное — все, кто знал его лично, в свое время уехали в Америку. Звоним в Штаты — получаем ответ.

«Моя первая встреча с Вольфом Григорьевичем Мессингом состоялась осенью 1964 года, а последняя встреча была летом 1974 года. Все эти годы я была в тесном контакте с его ведущей Валентиной Иосифовной Ивановской. Ни в одном из этих выступлений я не встречала никого, кроме Валентины Иосифовны Ивановской», — рассказала 5-tv.ru Галина Пащенко, подруга Мессинга.

Диплом доктора Мигуновой нашелся. В нем написано, что она специалист в области эниологии, то есть, по сути, мистик. Ее академия состоит из нескольких человек. Сколько же еще в Москве эниологов, эзотериков и колдунов, точно не знает никто, но в Государственной думе уже готовятся сначала всех посчитать, а потом искоренить.

«Это лженаучная деятельность. Наша православная церковь дала свое заключение, что это против бога деятельность. Первый этап — запретить рекламу везде: на телевидении, в интернете, в печатных изданиях — абсолютно везде запретить», — заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Официальные медики тоже бьют тревогу, ведь люди просто-напросто перестают лечиться, идут к знахарям и гадалкам.

«Они вначале пойдут к экстрасенсу, к тарологу, к гипнотизеру, к шаману поедут на Байкал, к какой-нибудь бабке-шептунье, чем дальше бабка живет, тем лучше. Чем больше усилий по ее поиску, тем она более магическая», — сказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

И, судя по всему, этот поток жаждущих чуда сейчас только нарастает. Вот так называемый «Дом колдунов» в Москве — дешевое общежитие, в котором снимают офисы-квартиры маги калибром поменьше.

Часовой сеанс стоит 40 тысяч рублей. Мы входим в магический кабинет с одним вопросом:

— Вы кто вообще, вы как себя позиционируете?

— Я специалист метафизических практик.

— Это что такое?

— Вы пришли мне допрос учинять?

«Прорицательница» Елена Голунова, которая в Москве на гастролях, абсолютно непробиваема. У себя на родине, в Новосибирске, она открыла большой офис и называет себя, ни много ни мало, самой сильной ведьмой Сибири. Слишком любопытных клиентов выпроваживает с помощью сына, который черный маг и, по совместительству, секретарь. Елена уже 15 лет угадывает чужие судьбы, подписывая с каждым посетителем акт о приеме передаче метафизических услуг.

